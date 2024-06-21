Sivas'ta boş vagonda çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde boş vagonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir park içerisinde bulunan ve daha önce restoran olarak kullanılan boş vagonda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekiplerince söndürülen yangında vagon, kullanılamaz hale geldi.