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        Sivas'taki balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı

        Sivas'ın Gürün ilçesindeki Tohma Çayı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili valilik inceleme başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:07
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        Sivas'taki balık ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı
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        Sivas'ın Gürün ilçesindeki Tohma Çayı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili valilik inceleme başlattı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sivas'tan doğup, Malatya Karakaya Barajı'na dökülen Tohma Çayı'nın bazı bölümlerinde ve akarsu yakınlarında faaliyet gösteren bir alabalık üretim çiftliğinde toplu balık ölümleri yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Söz konusu bölgede Gürün Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler başlatılmış ve gerekli numuneler alınarak analize gönderilmiştir. Elde edilen ilk bulgulara göre bölgede tarımsal faaliyet yapan kişi veya kişiler tarafından zirai ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal maddelerin akarsuya karışmış olabileceği değerlendirilmektedir. Cumartesi günü yapılan son incelemelerde balık ölümlerinin sona erdiği tespit edilmiştir. Gürün ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile numune analizlerinin tamamlanması, ölüm ve bulaş kaynağı araştırmalarının sonuçlanması için akarsu boyunca 15 gün süreyle balık tutmak yasaklanmıştır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın suyla temas etmemek ve hayvan sulamamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."

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