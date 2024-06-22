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        Sivas'ta bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:08 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:08
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        Sivas'ta bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Karalar köyünde baba S.U. (47) ile oğlu Ö.T.U. (17) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T.U. babasını av tüfeği ile vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, baba S.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma Ö.T.U'yu gözaltına alırken, babanın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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