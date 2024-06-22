Sivas'ta bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Karalar köyünde baba S.U. (47) ile oğlu Ö.T.U. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T.U. babasını av tüfeği ile vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, baba S.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma Ö.T.U'yu gözaltına alırken, babanın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.
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