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        Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:42
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        Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        M.T. yönetimindeki 38 AGD 076 plakalı pikap, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Budaklı köy yolu yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan E.T, Z.T. ve A.T. yaralandı.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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