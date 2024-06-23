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        Sivas'ta yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:01 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:01
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        Sivas'ta yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        İ.D. yönetimindeki 06 HBS 35 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kevenli mevkisinde yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yönlendirildi.

        Kazada araçtaki N.Ö, F.Z.D. ve E.Ö. yaralandı.

        Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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