Sivas'ta yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
İ.D. yönetimindeki 06 HBS 35 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kevenli mevkisinde yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yönlendirildi.
Kazada araçtaki N.Ö, F.Z.D. ve E.Ö. yaralandı.
Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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