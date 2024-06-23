Sivas'ta 1 kişi silahla öldürüldü

Polis ekipleri olay yerinden bir otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

M.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde M.T. (44) ile bir grup arasında tartışma çıktı.

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