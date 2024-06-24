Sivas'ta babasını öldüren şüpheli tutuklandı

S.U'nun cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek dün köyde toprağa verilmişti.

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