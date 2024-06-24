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        Sivasspor 27 Haziran'da top başı yapacak

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da kamp programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:08
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        Sivasspor 27 Haziran'da top başı yapacak
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da kamp programı belli oldu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Perşembe günü Sivas'ta toplanacak Sivasspor takımı, saat 18.00'de kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

        Sivasspor, 2. etap kamp çalışmalarına 17 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak ve yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

        Erzurum kampından sonra Sivas'a dönecek kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Sivasspor'un, kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde duyurulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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