Sivasspor 27 Haziran'da top başı yapacak

Sivasspor, 2. etap kamp çalışmalarına 17 Temmuz'da Erzurum'da başlayacak ve yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Perşembe günü Sivas'ta toplanacak Sivasspor takımı, saat 18.00'de kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla 1. etap kamp çalışmalarına başlayacak.

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