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        GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:03
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

        D.S. yönetimindeki 34 UF 2680 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi Bakırcıoğlu mevkisinde devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan U.M.S, A.S, B.S, C.K. (53) ve İ.S. yaralandı.

        Yaralılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan C.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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