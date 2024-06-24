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        Suşehri'nde mevlit programı düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:04
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        Suşehri'nde mevlit programı düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

        Esenyaka köyü muhtarlığı ve köy derneği tarafından köy meydanında geleneksel olarak düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, programda yaptığı konuşmada, komşu ilçe olan Suşehri'nin en büyük köylerinden biri olan Esenkaya köyünün birlik ve beraberlik ruhuyla düzenlediği programın takdire şayan olduğunu söyledi.

        Programı düzenleyenlere teşekkür eden Sevinç, "Bizlerin ayrısı, gayrısı yok, bütün bir aileyiz. Akıncılar, Suşehri bir bütündür. Bizler de bu programa katılmaktan dolayı mutlu olduk." dedi.

        Köy muhtarı Muammer Coşkun ve Dernek Başkanı Ahmet Keleş ise yaptıkları konuşmada, her yıl düzenlenen mevlit programına katılanlara teşekkür etti.

        Programa, AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Güngör ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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