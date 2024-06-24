Sivas'ta emniyet ekiplerince 6 ayda 1626 sürücüye cezai işlem uygulandı

Sivas'ta polis ekipleri, yılın ilk yarısında 1626 sürücüye kural ihlalinden ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ata Sanayi, Dört Eylül Sanayi bölgesi başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde ihbarlı ve ihbarsız denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde drift atan 13, abartı egzozlu araç kullanan 254, alkollü araç kullanan 228 ve ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmeliğinde gösterilen şartlara uygun bulunmayan, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanan 1131 olmak üzere 1626 sürücüye cezai işlem uygulandı.