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        Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:35
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        Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        A.K. (55) yönetimindeki 06 DH 9286 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak’ta F.T. (40) idaresindeki 06 CKG 933 plakalı hafif ticari araç ve G.K'nin kullandığı 07 GMB 67 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, F.T'nin aracı park halindeki bir otomobile çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden F.T. ve aracında bulunan K.A.T. (5) ile diğer otomobilde bulunan E.K. (27) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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