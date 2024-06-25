Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada sürücülerden F.T. ve aracında bulunan K.A.T. (5) ile diğer otomobilde bulunan E.K. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

A.K. (55) yönetimindeki 06 DH 9286 plakalı otomobil, Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak’ta F.T. (40) idaresindeki 06 CKG 933 plakalı hafif ticari araç ve G.K'nin kullandığı 07 GMB 67 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, F.T'nin aracı park halindeki bir otomobile çarptı.

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