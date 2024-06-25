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        Sivas'taki bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

        Sivas'ta silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:37
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        Sivas'taki bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı
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        Sivas'ta silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde M.T'nin (44) tabancayla öldürülmesine ilişkin Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş'yi (20) gözaltına aldı.

        Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

        Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde önceki gün bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla göğsünden vurulan M.T, kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis ekipleri, olay yerinden bir otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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