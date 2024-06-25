Sivas'ta evin duvarına çarpan çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde çöp kamyonunun bir evin duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde çöp kamyonunun bir evin duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Y.B. yönetimindeki Gürün Belediyesine ait 58 EA 425 plakalı çöp kamyonu, freninin tutmaması sonucu Hacılar Mahallesi'nde S.A'ya ait evin duvarına çarparak durdu.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile kamyonundaki V.K. (48) ve F.Ç. (30), ambulansla kaldırıldığı Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Evin duvarında ise hasar oluştu.
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