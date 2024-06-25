Sivas'ta çıkan yangında 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu
Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu.
Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu.
Pınarönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gürün Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldığı yangında, yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, park halindeki 2 kamyon ile 4 konteynerde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.