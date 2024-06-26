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        Akıncılar'da yön tabelaları yenilendi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri eskiyen yön tabelalarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:34
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        Akıncılar'da yön tabelaları yenilendi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri eskiyen yön tabelalarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

        Belediye ekipleri, ilçe merkezinde eskimiş, boyaları solmuş, devrilen tabelaları yeniden boyayarak ve tadilat yaparak kullanıma uygun hale getirdi.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Bu kapsamda yön tabelalarını yenilediklerini belirten Sevinç, gurbetçi vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarını daha rahat bulabilmesi için ilçe merkezine yeni yön tabelaları diktiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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