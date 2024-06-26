Akıncılar'da yön tabelaları yenilendi

Bu kapsamda yön tabelalarını yenilediklerini belirten Sevinç, gurbetçi vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarını daha rahat bulabilmesi için ilçe merkezine yeni yön tabelaları diktiklerini ifade etti.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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