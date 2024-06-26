Organlarıyla 4 kişiye umut olan kadının cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi

Türkkahraman'dan alınan iki böbreğin, karaciğerin ve iki korneasının Erzurum ve Samsun'daki 4 hastaya nakledileceği belirtildi.

Türkkahraman'ın Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görev yapan eşi Sefa Türkkahraman ve yakınlarının üzüntü yaşadığı cenaze törenine, Türkkahraman'ın ailesi, Sivas AFAD İl Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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