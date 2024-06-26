Organlarıyla 4 kişiye umut olan kadının cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi
Kars'ta, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve yakınlarınca organları bağışlanan kadının cenazesi memleketi Sivas'ta defnedildi.
Kars'ta, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden ve yakınlarınca organları bağışlanan kadının cenazesi memleketi Sivas'ta defnedildi.
Kars'ta 14 Haziran'da evinde beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Gülsüm Türkkahraman'ın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi.
Türkkahraman'ın cenazesi, öğle vakti Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkkahraman'ın Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görev yapan eşi Sefa Türkkahraman ve yakınlarının üzüntü yaşadığı cenaze törenine, Türkkahraman'ın ailesi, Sivas AFAD İl Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Türkkahraman'dan alınan iki böbreğin, karaciğerin ve iki korneasının Erzurum ve Samsun'daki 4 hastaya nakledileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.