Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde önceki gün bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla göğsünden vurulan M.T. (44), kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sivas'ta silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.