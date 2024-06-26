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        Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Sivas'ta silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:09
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        Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
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        Sivas'ta silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde önceki gün bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla göğsünden vurulan M.T. (44), kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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