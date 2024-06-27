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        Sivas'ta tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta tanker ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:52 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:52
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        Sivas'ta tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ta tanker ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Ü.Ç. (25) yönetimindeki 58 AAE 193 plakalı otomobil ile M.Ü. idaresindeki 38 AJL 829 plakalı tanker, Sivas-Kayseri kara yolunun Cumhuriyet Üniversitesi Lojmanları Kavşağı'nda çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan M.A. (24) yaralandı.

        Yaralılardan Ü.Ç. Numune Hastanesine, M.A. ise Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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