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        Akıncılar'da gölet çalışması başlatıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri tarafından gölet çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:17
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        Akıncılar'da gölet çalışması başlatıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri tarafından gölet çalışması başlatıldı.

        Akıncılar Belediyesi, festival alanına yapılan peyzaj çalışması kapsamında bölgeye gölet yapıyor.

        Çocuklar için oyun parkları, vatandaşlar için dinlenme alanlarının yer aldığı bölgeye yapılan göletin 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

        Belediye Başkanı Murat Sevinç, feistival alanını güzelleştirmek için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Bu kapsamda alana gölet yaptıklarını belirten Sevinç, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

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