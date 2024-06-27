Akıncılar'da gölet çalışması başlatıldı

Belediye Başkanı Murat Sevinç, feistival alanını güzelleştirmek için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çocuklar için oyun parkları, vatandaşlar için dinlenme alanlarının yer aldığı bölgeye yapılan göletin 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Akıncılar Belediyesi, festival alanına yapılan peyzaj çalışması kapsamında bölgeye gölet yapıyor.

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