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        Sivas'ta kazara kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı

        Sivas'ta temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:17
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        Sivas'ta kazara kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı
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        Sivas'ta temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        İddiaya göre K.I. (42) iş yerinde av tüfeğini temizlediği sırada kazara kendini vurdu.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karnından yaralanan K.I, Akıncılar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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