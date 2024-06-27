Sivas'ta kazara kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı

Karnından yaralanan K.I, Akıncılar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre K.I. (42) iş yerinde av tüfeğini temizlediği sırada kazara kendini vurdu.

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