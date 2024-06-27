Sivas'ta babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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