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        Sivas'ta babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 22:58 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:58
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        Sivas'ta babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Gökdere köyünde O.Ç. (34), 58 ACK 983 plakalı traktörle evinin önünde saman çekerken 4 yaşındaki oğlu T.A.Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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