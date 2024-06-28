Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da 18 köye geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 18 köye geri dönüşüm konteynerleri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da 18 köye geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 18 köye geri dönüşüm konteynerleri dağıtıldı.

        Şarkışla ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programa, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Uluşahan, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, dernek üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Programda konuşan Öztürk, Şarkışla'nın şehrin en büyük ilçelerinden birisi olduğunu söyledi.

        Şarkışla'nın sivil toplum faaliyetleri anlamında Sivas'a örnek olması gereken bir pozisyonda olduğunu vurgulayan Öztürk, dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Özellikle çevre duyarlılığını pekiştirmek için bu konteyner dağıtımının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Şarkışla ve Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Şükrü Yılmaz ise dernek olarak 18 köye geri dönüşüm konteynerleri dağıtacaklarını ifade etti.

        Konteyner dağıtımının devam edeceğini belirten Yılmaz, "Konteyner dağıtımından sonra ilgili şirket belirli zamanlarda köylerdeki atıkları alıp geri dönüşüme gönderecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı!
        Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu

        Benzer Haberler

        Londra'da yaşayan İngiliz İsidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan İngiliz İsidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Şarkışla'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Şarkışla'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk öldü
        Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk öldü
        Sivas'ta babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Sivas'ta babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Sivas'ta kazara kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı
        Sivas'ta kazara kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı
        Akıncılar'da gölet çalışması başlatıldı
        Akıncılar'da gölet çalışması başlatıldı