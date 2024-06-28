Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta yaralı tilki tedavi altına alındı

        Sivas'ta yaralı halde bulunan tilki yavrusu, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 12:55 Güncelleme: 28.06.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta yaralı tilki tedavi altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta yaralı halde bulunan tilki yavrusu, tedavi altına alındı.

        Ütük köyü yolunda yaralı tilki yavrusunu bulan vatandaşlar, hayvanı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

        Aç kalan hayvan bir süre şırınga yardımıyla beslendi.

        Bilgi verilmesi üzerine ilçeye gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bacaklarından ve sırtından yaralanan tilki yavrusunu tedavi etmek üzere teslim aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Aşırı yağışlar nedeniyle havalimanının çatısı çöktü!
        Aşırı yağışlar nedeniyle havalimanının çatısı çöktü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi
        AB yöneticileri belli oldu
        AB yöneticileri belli oldu
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'cilt kanseri' uyarısı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!

        Benzer Haberler

        Şarkışla'da 18 köye geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı
        Şarkışla'da 18 köye geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı
        Londra'da yaşayan İngiliz İsidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan İngiliz İsidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Şarkışla'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Şarkışla'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk öldü
        Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk öldü
        Sivas'ta babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Sivas'ta babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
        Sivas'ta kazara kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı
        Sivas'ta kazara kendini vuran kişi hastaneye kaldırıldı