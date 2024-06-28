Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Y.E.K. (38) yönetimindeki 06 ENH 059 plakalı otomobil, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulanan P.K. (37), A.K. (12), Z.K. (9) ve Y.K. (6) yaralandı.
Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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