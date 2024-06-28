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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:55 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:55
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

        Y.E.K. (38) yönetimindeki 06 ENH 059 plakalı otomobil, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulanan P.K. (37), A.K. (12), Z.K. (9) ve Y.K. (6) yaralandı.

        Yaralılar Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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