Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'dan Hakan Arslan açıklaması:

        Sivasspor, kulüple yollarını ayırdığını açıklayan orta saha oyuncusu Hakan Arslan ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'dan Hakan Arslan açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivasspor, kulüple yollarını ayırdığını açıklayan orta saha oyuncusu Hakan Arslan ile ilgili açıklamada bulundu.

        Açıklamada, Hakan Arslan'ın Sivasspor'da 11 sezon futbol hayatını sürdürdüğü ve bugün yaptığı açıklama ile kulübe veda ettiği anımsatıldı.

        Geçen sezon başında teknik direktör Servet Çetin'in Hakan Arslan'ı takımda istemediği aktarılan açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulunun, oyuncunun arkasında durarak kulüpte kalmasının sağlandığı belirtildi.

        Hakan Arslan'ın 15 Eylül 2023 tarihinde transfer komitesini aradığı aktarılan açıklamada, "Hakan Arslan, 'Bana çok büyük rakamla transfer teklifinde bulundular' diyerek takımımızdan gitmek istediğini söylemiştir. Yönetim kurulumuz, yaptığı değerlendirme neticesinde oyuncunun takımda kalması yönünde karar bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bir röportaj esnasında gazetecinin, 'Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?' sorusunu basın sözcümüz Gökhan Karagöl, 'İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız.' diyerek cevaplamıştır. Ancak farklı sosyal medya platformlarında, 'Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor' paylaşımları yapılmış, bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir. Buna rağmen sosyal medyada çıkan asılsız haberleri referans göstererek talihsiz bir veda açıklaması yapan Hakan Arslan'a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' düsturunu hatırlatır bundan sonraki futbol hayatında kendisine başarılar dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        28 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Yüksek stres bakın neye yol açıyor!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Hakan Arslan, Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı:
        Hakan Arslan, Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı:
        Sivas'ta yaralı tilki tedavi altına alındı
        Sivas'ta yaralı tilki tedavi altına alındı
        Şarkışla'da 18 köye geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı
        Şarkışla'da 18 köye geri dönüşüm konteyneri dağıtıldı
        Londra'da yaşayan İngiliz İsidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan İngiliz İsidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Şarkışla'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Şarkışla'da deprem ve yangın tatbikatı yapıldı