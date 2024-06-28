Sivas'ta şarampole düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
T.G. (58) yönetimindeki 23 ABL 630 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Çekem köyü yakınlarında şarampole düştükten sonra ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Ü.G. (58), S.S. (80) ve M.S. (91) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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