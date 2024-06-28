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        Sivas'ta yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 19:08 Güncelleme: 28.06.2024 - 19:08
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        Sivas'ta yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Ö.B. (58) yönetimindeki 36 ABC 210 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan B.B. (82), B.B. (24), M.B. (7) ve Ü.B. (3) yaralandı.

        Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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