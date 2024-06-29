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        Sivas'ı yılın ilk 4 ayında 218 bin 580 turist ziyaret etti

        Sivas, yılın ilk dört ayında 218 bin 580 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:06
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        Sivas'ı yılın ilk 4 ayında 218 bin 580 turist ziyaret etti
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        Sivas, yılın ilk dört ayında 218 bin 580 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve termal kaynakları ile Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Sivas'ın ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor.

        Han, kervansaray, köprü, medrese, cami, müze gibi tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra sağlık, tabiat, gastronomi ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan Sivas'ı, 2024'ün ilk çeyreğinde 218 bin 580 turist ziyaret etti.

        2019 yılından itibaren yerli ve yabancı turist sayısında genel bir artışın görüldüğü Sivas'ta, şehrin gelişen altyapısı, değişen turizm anlayışı ve özenle yapılan tanıtım çalışmaları gibi birçok faktör etkili oldu.

        Turizm sektöründeki bu yükseliş, 2024 yılında da artarak devam etti. 2019'dan 2023 yılı sonuna kadar kenti ziyaret eden turist sayısı ortalaması 767 bin 471 olarak gerçekleşti. 2023'ün ilk çeyreğinde 160 bin 286 yerli ve yabancı turist Sivas'ı ziyaret ederken, bu sayı 2024'ün aynı döneminde 218 bin 580'e yükseldi.

        2024'te ülke genelinde önceki yıla göre ziyaretçi artışı yüzde 16,7 olarak açıklanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Sivas, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 36 oranında artış gösterdi.

        Son 5 yılda Sivas turizminde yaşanan gelişmeler, şehrin ekonomisine de önemli katkı sağlamaya devam ediyor.

        Sivas yıllık bazda 2024'te 1 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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