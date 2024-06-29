Sivas'ta mera ıslah çalışmaları sürüyor

Sivas'ta mera ıslah çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mera ıslah ve amenajman çalışmaları ile meraların verimliliğinin ve mevcut bitki örtüsünün artırılması, erozyona neden olabilecek şekilde çıplaklaşmış alanların yeniden kazandırılarak verimli hale dönüştürülmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2023 yılında 11 köy, 150 bin dekar mera alanında ıslah çalışması yaptı. Söz konusu çalışmalarda mera alanlarında gübreleme, suni mera tesisi, hayvan içme suyu tesisleri ve sıvat yapımı gerçekleştirildi.