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        Ulaş'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:30
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        Ulaş'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde kuru otların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdü.

        Yangında bölgedeki bazı ağaçlarda kısmen zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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