Sivas'ta çıkan yangında 1000 balya saman yandı
Sivas'ta çıkan yangında, 1000 balya saman yandı.
Sivas'ta çıkan yangında, 1000 balya saman yandı.
Merkeze bağlı Karalı köyünde açık alanda istiflenmiş şekilde bulunan samanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1000 balya saman yandı.
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