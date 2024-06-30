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        Sivas'ta çıkan yangında 1000 balya saman yandı

        Sivas'ta çıkan yangında, 1000 balya saman yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:48
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        Sivas'ta çıkan yangında 1000 balya saman yandı
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        Sivas'ta çıkan yangında, 1000 balya saman yandı.

        Merkeze bağlı Karalı köyünde açık alanda istiflenmiş şekilde bulunan samanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 1000 balya saman yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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