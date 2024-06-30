GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
M.G. (28) yönetimindeki 58 KB 153 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Mescitli köyü yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E.G. (1), T.Y. (5), C.Y. (55), Ö.G. (25) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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