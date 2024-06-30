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        GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 17:31 Güncelleme: 30.06.2024 - 17:31
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        M.G. (28) yönetimindeki 58 KB 153 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Mescitli köyü yakınlarında devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E.G. (1), T.Y. (5), C.Y. (55), Ö.G. (25) yaralandı.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan C.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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