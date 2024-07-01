Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alex Pritchard Sivas'a geldi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard, Sivas'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alex Pritchard Sivas'a geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Pritchard, Sivas'a geldi.

        Kırmızı-beyazlı ekip, İngiliz temsilcisi Birmingham City forması giyen Alex Pritchard ile prensip anlaşmasına vardı.

        Pritchard, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için kente geldi.

        Menajeri ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen futbolcuyu, Sivasspor Kulübü Sportif Direktörü Oray Baykal karşıladı.

        Alex Pritchard, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl ile dün görüştüm. Benim için yeni bir macera olacak ve çok heyecanlıyım. Yeni bir başlangıç olacak." dedi.

        Kulüp tesislerine giden Alex Pritchard'in sağlık kontrolünün ardından transfer görüşmesinin olumlu sonuçlanması durumunda bugün resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"

        Benzer Haberler

        Tarım Kredi'nin market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı
        Tarım Kredi'nin market ve satış noktası sayısı 4 bin 300'e ulaştı
        Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alex Pritchard Sivas'a geldi
        Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı Alex Pritchard Sivas'a geldi
        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı (2)
        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı (2)
        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır, 5 yaralı
        Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır, 5 yaralı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı