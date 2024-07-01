Sivas'ta gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı

Garipler Mezarlığı'ndaki anma programına, Erdoğmuş'un ailesi ve yakınları, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Uluşahan, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer ve gazeteciler katıldı.

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