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        Sivasspor, Alex Pritchard'ı transfer etti

        Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, İngiliz temsilcisi Birmingham City'den 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 01.07.2024 - 18:48
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        Sivasspor, Alex Pritchard'ı transfer etti
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        Trendyol Süper Lig takımlarından EMS Yapı Sivasspor, İngiliz temsilcisi Birmingham City'den 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Pritchard'ı kadrosuna kattı.

        Kente gelen ve sağlık kontrolünden geçen Alex Pritchard için BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Alex Pritchard, transferinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sivasspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Alex Pritchard, "Önümüzdeki süreçte elimden gelenin en iyisini yapıp bu yeni maceramda Sivasspor'da başarılı olmak istiyorum." dedi.

        Kariyerinde ilk defa İngiltere dışında oynayacağını aktaran Alex Pritchard, şunları kaydetti:

        "Dışarıda bir kulüpte oynayıp kendime yeni şeyler katmak istiyorum. İleriki süreçte de beni buraya getiren insanlar için elimden gelenin en iyisini yapıp daha çabuk adapte olup, başarılı olmak istiyorum. Taraftarın karşısında oynamak için heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Kendi yeteneğimi gösterip onları mutlu etmek istiyorum."

        Sivasspor Başkan Vekili Bahattin Eken ise İngiltere futbolunun yetenekli oyuncularından biri olan Alex Pritchard'ı Sivasspor ailesine dahil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Alex Pritchard'ı geçen sezon devre arasında transfer etmek için büyük çaba sarf ettiklerini ancak gerçekleşmediğini belirten Eken, "Sezonun sona ermesi ile Alex ile yeniden iletişime geçerek bu transferi noktaladık. Alex Pritchard, futbol kariyerinde gösterdiği performansla, mücadeleci ruhu ve oyun zekasıyla tanınan bir isimdir. Kendisinin saha içinde ve dışında takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Alex'in tecrübesi ve yetenekleriyle, Sivasspor'un başarısına önemli katkılarda bulunacağına eminiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Alex Pritchard kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

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