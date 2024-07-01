Sivas'ta çıkan yangında 40 dönüm ekili alan zarar gördü

Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 5 farklı noktada aynı anda çıkan yangınların söndürüldüğünü belirterek, tarlaları yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yukarı Mahalle ve Elmalı köyü yakınlarında 5 farklı noktada buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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