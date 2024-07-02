Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolcular, kuvvet adaptasyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Yeni transfer Alex Pritchard da çalışmalarda yer aldı.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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