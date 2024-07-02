Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolcular, kuvvet adaptasyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

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