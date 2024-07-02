Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında futbolcular, kuvvet adaptasyon ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

        Yeni transfer Alex Pritchard da çalışmalarda yer aldı.

        Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        "Çiftlik Bank" davasında ara karar: Tosuncuk'tan dikkat çeken talep
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Binde 1 görülen sendrom 17 yılda 150 kez kalbini durdurdu
        Binde 1 görülen sendrom 17 yılda 150 kez kalbini durdurdu
        İşte Montella'nın 11'i!
        İşte Montella'nın 11'i!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba!
        Sel ve toprak kaymaları can aldı!
        Sel ve toprak kaymaları can aldı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Ters çevrilen mangal ormanı yaktı!
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Cinsel istismar suçuyla gözaltına alındılar
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Akaryakıtta yeni dönem: 2025'te zorunlu olacak
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Avusturya'yı yener miyiz?
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Sonsuz kimyasallar her yerde!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        Ronaldo'nun gözyaşları!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Mourinho: 7-8 oyuncu getirmeyeceğiz!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Nefertiti'nin gizemli dünyası! Kaderi belirsiz, mezarı kayıp!
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Otomotiv pazarındaki daralmaya kampanya seti
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı
        Aşırı sıcaklar tüketimi artırdı

        Benzer Haberler

        Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı
        Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı
        Özgür Özel: İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar
        Özgür Özel: İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar
        CHP Genel Başkanı Özel, Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için düzenle...
        CHP Genel Başkanı Özel, Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için düzenle...
        Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
        Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
        Sivas Olayları'nın 31'inci yılında anma
        Sivas Olayları'nın 31'inci yılında anma
        Sivas'ta çıkan yangında 40 dönüm ekili alan zarar gördü
        Sivas'ta çıkan yangında 40 dönüm ekili alan zarar gördü