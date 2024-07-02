Sivasspor yeni transferlerle kadrosunu zenginleştirmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, renklerine katacakları yeni isimlerle kadro zenginliğini artırmak istediklerini söyledi.

Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun bütün takımlara hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon geçirmeyi temenni eden Uygun, Sivasspor olarak yeni sezonu açtıklarını belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin 15 futbolcuyla yollarını ayırdığını ifade eden Uygun, "Bununla alakalı transfer komitemiz çalışmalarını en üst seviyede devam ettiriyor. Yakın zaman içerisinde 3-4 futbolcuyu da kadromuza katacağımızı düşünüyorum." dedi.

Uygun, iç transferde de anlaşmasını istedikleri bazı futbolcuların olduğunu dile getirerek, "Onlarla da anlaşmayı yaptığımızda arzuladığımız Sivasspor'u inşallah izleyeceğiz." şeklinde konuştu. - "Kadro zenginliğini en güzel şekilde yapmış olacağız" Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Uygun, şunları kaydetti: "İki stoper istiyoruz, bununla beraber iki orta saha olabilir. İki kenar ve Rey Manaj'ın durumuna göre de iki santrafor, Rey Manaj gitmezse bir santraforu alternatif olarak almak istiyoruz. Bütün planımız bu yönde, 2-3 tane de inandığımız ve getirmeyi arzuladığımız çocuklar var. Eğer onları da getirebilirsek kadro zenginliğini en güzel şekilde yapmış oluruz."

Uygun, taraftar gruplarıyla görüşme yaptığını da belirterek, "Yeni bir taraftar grubu olarak Mecnun Otyakmaz başkanımızdan yardım isteyerek bir yerde aynı ortamda, tek yürek bir tribün yapacaklar. Onun sözünü verdiler. İnşallah o birleşmeyi önümüzdeki günlerde yaparsak çok güzel bir birliktelik ve taraftar potansiyelini artırmış oluruz." ifadesini kullandı. - "Türkiye'nin en ucuz kombinesi bizde" Kombinelerin satışa sunulduğunu anımsatan Uygun, "Belki de Türkiye'nin en ucuz kombinesinin bizde olacağı düşüncesindeyim. En pahalısı 10 bin lira civarında. Dolayısıyla yönetimimiz o konuda da gerekli indirimleri yaptı." dedi.