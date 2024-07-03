Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 09:29 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yukarı Mahalle'de evlerin de bulunduğu otluk alanda çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otluk alandaki yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        "Ahtopot musun, örümcek misin!"
        Ünlülerden milli gurur
        Ünlülerden milli gurur
        Tarih yazdı!
        Tarih yazdı!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        O anlar kamerada! Anne kıza öldüresiye miras dayağı!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Hindistan'da izdiham: Can kaybı artıyor!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Elleri bağlı bulunmuştu... İşte ön otopsi raporu!
        Sağanak ve fırtına uyarısı
        Sağanak ve fırtına uyarısı
        NYT: İsrailli generaller Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor
        NYT: İsrailli generaller Gazze'deki savaşı bitirmek istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği başlıyor
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        İzmir'deki patlamada korkunç gerçek ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yusuf Yazıcı hamlesi!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        İki çocuğunu rehin alıp öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Pera bebeği maganda öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Sivasspor yeni transferlerle kadrosunu zenginleştirmek istiyor
        Sivasspor yeni transferlerle kadrosunu zenginleştirmek istiyor
        Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti
        Sivasspor, Bekir Turaç Böke'yi transfer etti
        Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı
        Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Özgür Özel: İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar
        Özgür Özel: İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına ve affa uğramazlar
        CHP Genel Başkanı Özel, Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için düzenle...
        CHP Genel Başkanı Özel, Sivas olaylarında hayatını kaybedenler için düzenle...