Şarkışla'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yukarı Mahalle'de evlerin de bulunduğu otluk alanda çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otluk alandaki yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
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