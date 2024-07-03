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        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:50
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        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma koşusuyla başladı.

        Koordinasyon ve şut çalışmasının ardından idmanda oyuncular, daha sonra top kapma ve pas çalıştı.

        Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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