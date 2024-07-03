Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon ve şut çalışmasının ardından idmanda oyuncular, daha sonra top kapma ve pas çalıştı.
Sivasspor, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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