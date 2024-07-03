Suşehri'nde TMO hububat alımına başladı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımına başlandı.

Suşehri Belediyesi tarafından tahsis edilen arsa üzerine kurulan hububat alım yerinde düzenlenen programa katılan Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, açılan ofisin ilçeye ve çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Kayaoğlu, ofisi çiftçilerin özlemle beklediğini belirterek, "Yapılan görüşmeler sonucunda TMO'yu ilçemize kazandırdık ve hububat alımlarına başladı. Çok mutluyuz, çiftçimiz hububatlarını buraya teslim edecekler. Bizlerde Suşehri Belediyesi olarak her zaman çiftçimize destek vermeyi taahhüt ediyoruz." dedi.