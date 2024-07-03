Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri devam ediyor

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da yer aldı.

Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Zafer, vatandaşların talep ve önerileri dinledi.

Kaymakam Zafer, ilçeye bağlı Gümüşpınar ve Karataş köylerini ziyaret ederek incelemede bulunu.

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