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        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri devam ediyor

        Sivas'ın Ulaş Kaymakam Emre Zafer'in köy ziyaretleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:27 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:27
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        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri devam ediyor
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        Sivas'ın Ulaş Kaymakam Emre Zafer'in köy ziyaretleri devam ediyor.

        Kaymakam Zafer, ilçeye bağlı Gümüşpınar ve Karataş köylerini ziyaret ederek incelemede bulunu.

        Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Zafer, vatandaşların talep ve önerileri dinledi.

        Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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