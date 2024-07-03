Şarkışla'da boş arazide çıkan yangın söndürüldü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde boş arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yukarı Mahalle Kale mevkisinde bulunan otluk alanda çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında, bölgedeki 19 ağaç da zarar görürdü.
Bölgede bir evin bahçesinde bulunan ve dumandan etkilenen sahipli köpeğe polisler tarafından su ve mama verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.