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        Sivas'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:02
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        Sivas'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        O.K. (50) yönetimindeki 21 AEY 020 plakalı kamyonet ile L.A. (30) idaresindeki 66 ADD 424 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi Karakaya köyü yakınlarında çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.S.K. (10), F.K. (17), A.A. (23) ve M.A. (76) yaralandı.

        Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayati tehlikesi bulunan A.A. ise ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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