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        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 22:24 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:28
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        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı aerobik koşu ile başladı.

        Ardından dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise üç grup halinde yarı saha çift kale maç yaptı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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