Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez olmak istiyor:

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez futbolcular arasında yer almayı hedeflediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez olmak istiyor:
        ABONE OL
        ABONE OL

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Alex Pritchard, kadroda vazgeçilmez futbolcular arasında yer almayı hedeflediğini söyledi.

        Kırmızı-beyazlıların İngiltere temsilcisi Birmingham City'den transfer ettiği 31 yaşındaki Alex Pritchard, AA muhabirine, Sivasspor'a geldiği ilk günden beri her şeyin çok güzel gittiğini, takım arkadaşlarının kendisine çok iyi davrandığını ve çok güzel zaman geçirdiğini belirtti.

        Sivasspor'u daha önceden takip ettiğini dile getiren Pritchard, "Süper Lig'den Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne giden takımlar oluyor. Özellikle geçen sezon devre arasında buraya gelme durumum vardı ancak olmamıştı. O dönemden beri özellikle Sivasspor'u daha çok takip ediyordum. Sivasspor, Avrupa kupalarına gitmeyi hak edecek bir takımdı ama şanssızlıklar sebebiyle gidemedi." ifadelerini kullandı.

        Pritchard, yabancı bir ülkeye geldiğini ve dil sorunu yaşamasının normal olduğunu belirterek, "Futbolun dili bütün dünyada aynıdır. Bütün takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana nazik ve arkadaş canlısı yaklaşıyor. Bu da işlerimi kolaylaştırıyor. Dil bariyerini zamanla aşacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Futbolda geçmişinin ve kariyerinin bir önemi yok"

        Kadronun vazgeçilmez isimleri arasında yer almak istediğini ve bunun için çok yoğun çalışacağını vurgulayan Pritchard, takıma kendisi gibi yeni transferlerin geldiğine değinerek, şunları kaydetti:

        "Burada bir süredir oynayan oyuncular var. Aslında onların üzerine kalite katmak için yeni oyuncular buraya geliyor. Kendime kişisel bir hedef koymadım, önemli olan takımım için elimden geleni mümkün olduğunca yapabilmek. Takımda forma şansı bulmak bana ve hocamızın görüşlerine bağlı. Onun kararlarına saygı duyuyorum. Futbolda geçmişinin ve kariyerinin bir önemi yok. Önemli olan her hafta kendini mümkün olduğunca en iyi performansla göstermek. Zaten performansını ortaya koyduğun zaman, gerekeni verdiğin zaman hak ettiğini alıyorsun ve bu şekilde ilerleyeceğim."

        Pritchard, taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        32 yaşında can vermişti... Fit vücut uğruna ölüm!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        "İyilik yaptı kötülük buldu" O ev kimseye yar olmadı!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmaları 2'nci gününde
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Şiddet olayları tırmanışa geçti: 3. kez OHAL!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına alarmı!
        "Nez'i linç ettirmem"
        "Nez'i linç ettirmem"
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Trump: Biden yarıştan çekilecek
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu
        Anne adaylarına yazı rahat geçirmek için 7 ipucu

        Benzer Haberler

        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Sivas'ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Sivas'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yara...
        Sivas'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yara...
        Şarkışla'da boş arazide çıkan yangın söndürüldü
        Şarkışla'da boş arazide çıkan yangın söndürüldü
        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri devam ediyor
        Ulaş Kaymakamı Zafer'in köy ziyaretleri devam ediyor
        Suşehri'nde TMO hububat alımına başladı
        Suşehri'nde TMO hububat alımına başladı