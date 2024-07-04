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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:44
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        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kuvvet ve koordinasyon çalışması yaptı.

        Günü tek idmanla tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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