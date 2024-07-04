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        Sivas'ta balık adamlar "doğal akvaryum"u temizledi

        Sivas'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:30 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:30
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        Sivas'ta balık adamlar "doğal akvaryum"u temizledi
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        Sivas'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum" olarak da adlandırılan Gökpınar Gölü'nde, Sivas ve Tokat AFAD Su Altı Arama Kurtarma ekibinden 8 dalgıç su altı temizliği yaptı.

        Jeolojik miras listesine giren, dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan gölde AFAD ekiplerince dip ve yosun temizliği yapıldı.

        AFAD personeli aynı zamanda, boğulmalara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla gölde dalgıçlara 3 gün süren eğitim verdi.

        Gökpınar Gölü, Cumhurbaşkanı Kararı ile "hassas korunacak alan" olarak tescil edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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