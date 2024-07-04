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        Ulaş Gölü mesire alanındaki yollar asfaltlandı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan, 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü mesire alanındaki yollarda asfalt çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:56 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:56
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        Ulaş Gölü mesire alanındaki yollar asfaltlandı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan, 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü mesire alanındaki yollarda asfalt çalışması yapılıyor.

        Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ve piknik yapmak için ziyaret ettikleri göle daha rahat gidip gelmelerini sağlamak için asfaltlama çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

        Gölün ilçede cazibe merkezi olduğunu belirten İlbey, ayrıca mesire alanında bulunan 400 kişilik kıl çadırın ise düğün, nişan gibi etkinliklerde kullanıldığını, yolu asfaltlayarak buraya ulaşımı daha kolay hale getirdiklerini ifade etti.

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